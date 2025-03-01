Ким Чен Ын передал Путину «боевой привет»

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал боевой привет Путину

Член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Ли Хи Ен передал от лидера КНДР Ким Чен Ына «боевой привет» главе России Владимиру Путину. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ президент Путин попросил передать товарищу (...) Ким Чен Ыну самые теплые слова и наилучшие пожелания. Товарищ Ли Хи Ен почтительно передал боевой привет, который отправил Владимиру Путину Ким Чен Ын», — говорится в публикации.

В четверг, 27 февраля, российский президент встретился с Ли Хи Еном, который находился в Москве с визитом.

Ранее глава Министерства обороны Северной Кореи Но Гван Чхоль пожелал России новой Великой Победы. Он также от имени всех военных Вооруженных сил КНДР послал «теплый боевой привет» солдатам и офицерам Российской армии