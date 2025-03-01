Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:28, 1 марта 2025Мир

Ким Чен Ын передал Путину «боевой привет»

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал боевой привет Путину
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

Член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Ли Хи Ен передал от лидера КНДР Ким Чен Ына «боевой привет» главе России Владимиру Путину. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ президент Путин попросил передать товарищу (...) Ким Чен Ыну самые теплые слова и наилучшие пожелания. Товарищ Ли Хи Ен почтительно передал боевой привет, который отправил Владимиру Путину Ким Чен Ын», — говорится в публикации.

В четверг, 27 февраля, российский президент встретился с Ли Хи Еном, который находился в Москве с визитом.

Ранее глава Министерства обороны Северной Кореи Но Гван Чхоль пожелал России новой Великой Победы. Он также от имени всех военных Вооруженных сил КНДР послал «теплый боевой привет» солдатам и офицерам Российской армии

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский по-русски обматерил первых лиц США и отказался извиняться. После этого Трамп выгнал его из Белого дома

      В Москве женщину приговорили к тюрьме за оскорбления «русней»

      В США заявили о потере Трампом интереса к сделке с Украиной

      Экс-глава МИД Австрии назвала перепалку Зеленского и Трампа началом новой эры

      Нейросеть Маска предсказала судьбу Зеленского

      Ким Чен Ын передал Путину «боевой привет»

      В постах лидеров ЕС в поддержку Зеленского заметили странное сходство

      Госсекретарь США потребовал от Зеленского извинений

      Состояние Папы Римского ухудшилось

      На Западе заявили о тщеславии Зеленского после перепалки с Трампом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше