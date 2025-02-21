Министр обороны Северной Кореи пожелал России победы

Глава Министерства обороны КНДР Но Гван Чхоль пожелал России новой Великой Победы. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Он выразил уверенность в том, что армия и народ России тесно сплотятся вокруг товарища президента [России Владимира] Путина и как достойные потомки поколения победителей вновь завоюют Великую Победу в нынешнем году — "Году защитника Отечества"», — сообщает агентство.
Во время приема, организованного российским посольством в Пхеньяне по случаю Дню защитника Отечества, Но Гван Чхоль от имени всех военных Вооруженных сил Северной Кореи послал «теплый боевой привет» солдатам и офицерам Российской армии, которые «полностью посвящают себя священному делу защиты достоинства и суверенитета страны и народа, осуществления международной справедливости».
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что власти США и западных стран затягивают конфликт на Украине в безуспешных попытках нанести России стратегическое поражение. По его словам, Соединенные Штаты «предаются иллюзорной амбиции» сохранения однополярного мира и своей гегемонии — между тем они остаются главным «закулисным элементом», который подстрекает конфликт.