Министр обороны Северной Кореи пожелал России победы

Глава Минобороны КНДР Но Гван Чхоль пожелал России победы

Глава Министерства обороны КНДР Но Гван Чхоль пожелал России новой Великой Победы. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Он выразил уверенность в том, что армия и народ России тесно сплотятся вокруг товарища президента [России Владимира] Путина и как достойные потомки поколения победителей вновь завоюют Великую Победу в нынешнем году — "Году защитника Отечества"», — сообщает агентство.

Во время приема, организованного российским посольством в Пхеньяне по случаю Дню защитника Отечества, Но Гван Чхоль от имени всех военных Вооруженных сил Северной Кореи послал «теплый боевой привет» солдатам и офицерам Российской армии, которые «полностью посвящают себя священному делу защиты достоинства и суверенитета страны и народа, осуществления международной справедливости».

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что власти США и западных стран затягивают конфликт на Украине в безуспешных попытках нанести России стратегическое поражение. По его словам, Соединенные Штаты «предаются иллюзорной амбиции» сохранения однополярного мира и своей гегемонии — между тем они остаются главным «закулисным элементом», который подстрекает конфликт.