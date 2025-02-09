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04:41, 9 февраля 2025Мир

Ким Чен Ын обвинил США в затягивании украинского конфликта

ЦТАК: Ким Чен Ын обвинил США в затягивании конфликта на Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency

Власти США и западных стран затягивают конфликт на Украине в безуспешных попытках нанести России стратегическое поражение. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его словам, Соединенные Штаты «предаются иллюзорной амбиции» сохранения однополярного мира и своей гегемонии — между тем, они остаются главным «закулисным элементом», который подстрекает конфликт.

Помимо этого, он отметил, что Пхеньян неизменно противостоит «действиям, противоречащим международной справедливости и глобальному миру».

Ким Чен Ын подчеркнул, что Северная Корея будет «неизменно поддерживать справедливое дело армии и народа России по защите собственного суверенитета».

До этого политик уже заявлял, что США затягивают и обостряют конфликт на Украине, принимая безответственные меры.

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