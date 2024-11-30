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02:22, 30 ноября 2024Мир

Лидер КНДР заявил о затягивании США конфликта на Украине

Лидер КНДР Ким Чен Ын: США затягивают и обостряют конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

США затягивают и обостряют конфликт на Украине, принимая безответственные меры, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Во время встречи с министром обороны РФ Андреем Белоусовым он выразил обеспокоенность обострением ситуации на Украине.

«Он высказал позицию, что антироссийские меры, принятые США в последнее время, являются безответственными акциями, затягивающими конфликт и угрожающими всему человечеству», — подчеркнуло агентство. Ким Чен Ын призвал международное сообщество осудить эти действия.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын тепло приветствовал Белоусова, который прибыл в Пхеньян 29 ноября.

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