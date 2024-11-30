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02:08, 30 ноября 2024Мир

Ким Чен Ын встретился с главой Минобороны РФ

ЦТАК: лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с министром обороны РФ Белоусовым
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с министром обороны РФ Андреем Белоусовым, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), пишет ТАСС.

Накануне, 29 ноября, Ким Чен Ын принял главу Минобороны РФ. «Ким Чен Ын тепло приветствовал Белоусова, который спустя пять месяцев еще раз приехал в Пхеньян и провел дружественную и доверительную беседу», — говорится в сообщении.

Северокорейский лидер подчеркнул, что отношения между Москвой и Пхеньяном являются сильным механизмом обеспечения безопасности. По его мнению, они смягчают ситуацию в регионе и гарантируют международную стратегическую стабильность.

Белоусов прибыл в КНДР для встреч с военно-политическим руководством 29 ноября. Предыдущая поездка Белоусова в Северную Корею состоялась во время официального визита президента России Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года.

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