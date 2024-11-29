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08:11, 29 ноября 2024Мир

Белоусов прибыл в Северную Корею

Глава Минобороны Белоусов прибыл в КНДР для встреч с руководством страны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Глава Минобороны России Андрей Белоусов прибыл в КНДР для встреч с военно-политическим руководством. Об этом журналистам сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

«В ходе официального визита министра обороны России в КНДР запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики», — говорится в сообщении. У трапа российского правительственного самолета Белоусова встретил министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль, в церемонии официальной встречи также участвовала рота почетного караула Корейской народной армии.

Предыдущая поездка Белоусова в Северную Корею состоялась во время официального визита президента России Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года. Тогда в состав российской делегации также вошли министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров и зампредседателя правительства Виталий Савельев.

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