Белоусов прибыл в Северную Корею

Глава Минобороны Белоусов прибыл в КНДР для встреч с руководством страны

Глава Минобороны России Андрей Белоусов прибыл в КНДР для встреч с военно-политическим руководством. Об этом журналистам сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

«В ходе официального визита министра обороны России в КНДР запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики», — говорится в сообщении. У трапа российского правительственного самолета Белоусова встретил министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль, в церемонии официальной встречи также участвовала рота почетного караула Корейской народной армии.

Предыдущая поездка Белоусова в Северную Корею состоялась во время официального визита президента России Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года. Тогда в состав российской делегации также вошли министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров и зампредседателя правительства Виталий Савельев.