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02:17, 28 апреля 2025Мир

Глава Северной Кореи передал теплый боевой привет армии и народу России

ЦТАК: Ким Чен Ын передал теплый боевой привет армии и народу РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: KCNA / Globallookpress.com

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал «теплый боевой привет» армии и народу России, одержавшим великую победу. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), ссылаясь на документ Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК).

«Глава государства КНДР послал теплый боевой привет армии и народу России, завоевавшим великую победу», — сказано в сообщении.

26 апреля начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Ранее агентство «Ёнхап» также сообщило, что Северная Корея официально объявила об отправке войск в Россию.

Данное решение было принято в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Отмечается, что Ким Чен Ын, исходя из анализа и оценки текущей военно-политической обстановки, решил, что сложившаяся ситуация подпадает под действие договора.

Накануне военный корреспондент Александр Коц раскрыл подробности участия военных из КНДР в освобождении Курской области.

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