В США заявили о «симбиозе» России и КНДР

Папаро: КНДР поставляет России сотни тысяч снарядов

КНДР и Россия имеют взаимовыгодное военное сотрудничество, утверждает глава Индо-Тихоокеанского командования США, адмирал Сэмюэль Папаро. Его слова приводит The Independent.

Он заявил, что КНДР отправляет в Россию «тысячи, может быть, сотни тысяч артиллерийских снарядов» и тысячи ракет малой дальности. По словам Папаро, в замен Пхеньян получит противовоздушную оборону и поддержку ракет класса «земля-воздух».

«Это транзакционный симбиоз, в котором каждое государство восполняет слабость другого государства», — сказал адмирал.

Ранее южнокорейские военные узнали, что КНДР якобы отправила 3000 своих солдат в Россию. По их мнению, РФ в обмен на войска передаст Северной Корее передовые военные технологии.