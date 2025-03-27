Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:49, 27 марта 2025Мир

Южная Корея заявила о якобы отправке 3000 солдат КНДР в Россию

Yonhap сообщило, что КНДР якобы отправила 3000 солдат в Россию в 2025 году
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: KCNA via Reuters

Южнокорейские военные узнали, что КНДР якобы отправила 3000 своих солдат в Россию. Об этом сообщило Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

«Северная Корея, по-видимому, дополнительно направила в Россию по меньшей мере 3000 солдат в январе и феврале 2025 года», — говорится в сообщении агентства.

По мнению южнокорейских военных, Россия в обмен на войска якобы передаст КНДР передовые военные технологии.

В ноябре 2024 года официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Южной Кореи не поддаваться на провокации Запада, распространяющего слухи о якобы переброске военных КНДР на территорию России.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл истинную цель согласия на перемирие

    Глава МИД одной страны НАТО пробежался по Москве

    Боярский посетовал на невозможность докричаться до футболистов на «Газпром Арене»

    МИД предупредил о последствиях размещения западных миротворцев на Украине

    Пережившая оккупацию россиянка рассказала об угрозах ВСУ из-за родственников-военных

    В МИД прокомментировали охоту ВСУ на российских журналистов

    Стало известно об ударе ВСУ еще по двум мостам в Белгородской области

    В зоне СВО испытают малоразмерный коптер-тяжеловес на оптоволокне

    У самолета с 171 пассажиром во время полета загорелся двигатель

    Россияне стали отказываться от личной жизни ради карьеры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше