Стали известны детали стратегического договора между Россией и КНДР

Договор между РФ и КНДР включает взаимную военную помощь в случае нападения

Договор о стратегическом всеобъемлющим партнерстве между Россией и КНДР является бессрочным и предполагает взаимную военную помощь в случае нападения на одну из сторон. Об этом сообщается в тексте документа, опубликованном на официальном сайте опубликования правовых актов.

«При наличии угрозы вооруженной агрессии со стороны других стран против одной из сторон Договора будут проводится консультации для согласования возможных мер помощи. (...) В случае если Россия или КНДР подвергнутся вооруженному нападению со стороны одного или нескольких государств, вследствие чего окажется в состоянии войны, то стороны незамедлительно окажут военную или иную необходимую помощь», — отмечается в документе.

Согласно тексту Договора, его действие является бессрочным.

Ранее Министерство иностранных дел РФ подтвердило, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу 4 декабря. В ведомстве подчеркнули, что документ также способствует построению справедливого многополярного мира.