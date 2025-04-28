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02:22, 28 апреля 2025Мир

В Пхеньяне установят памятник сражавшимся в Курской области военным КНДР

В Пхеньяне установят памятник военным КНДР, сражавшимся в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Пхеньяне установят памятник военным КНДР, сражавшимся в Курской области. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Вскоре в нашей столице будет воздвигнут памятник в честь геройства гордых сынов КНДР», — сказал политик.

Ранее в сети появилось фото бойцов из Корейской Народно-Демократической Республики, принимавших участие в освобождении Курской области от подразделений Вооруженных сил Украины.

До этого военный корреспондент Александр Коц раскрыл подробности участия военных из КНДР в освобождении Курской области. По его словам, бойцы из Северной Кореи отличились слаженностью, дисциплиной, пренебрежением к смерти и выносливостью.

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