В сети появились фото освобождавших Курскую область солдат из КНДР. Об их вкладе в разгром ВСУ доложили Путину

Военкор Гармаев опубликовал фото освобождавших Курскую область солдат из КНДР

В сети появилось фото бойцов из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), принимавших участие в освобождении Курской области от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадр опубликовал военкор Александр Гармаев в своем Telegram-канале.

На снимке видно, как шестеро военнослужащих позируют в полной амуниции на фоне позднеосенних деревьев. В качестве опознавательного знака на их шлемах прикреплена георгиевская лента.

Также стало известно о еще одном снимке с северокорейскими военными. Telegram-канал «ВДВ Псков ZOV» показал, как российские десантники в блиндаже общаются с добровольцами Корейской народной армии при помощи переводчика в смартфоне. Утверждается, что это происходило зимой 2025 года в Курском приграничье.

Военкор рассказал о качествах военных из КНДР

Ранее военный корреспондент Александр Коц раскрыл подробности участия военных из КНДР в освобождении Курской области. По его словам, бойцы из Северной Кореи отличились слаженностью, дисциплиной, пренебрежением к смерти и выносливостью.

Жили они в полевых условиях. Сначала держали третью линию, потом вторую, затем их попробовали на закреплениях и, наконец, в штурмах Александр Коц военкор

Как указал Коц, вначале солдаты проходили обучение на полигонах, знакомились с тактикой боевых действий, а также овладевали навыками управления дронами. После этого их перекинули в Курскую область, где они продемонстрировали высокий боевой дух. Он вспомнил про случай, когда ВСУ забросали их позиции листовками в виде денежных купюр КНДР с призывами сдаваться, однако ни один боец не нарушил ни присяги, ни союзнических обязательств.

В заключение военкор отметил, что участие бойцов из КНДР позволило РФ не ослаблять давление на других участках фронта, продолжить наступление в Донбассе, а также нанести колоссальный урон группировке вторжения.

Бойцы из КНДР отличились при освобождении Плехово

В декабре 2024 года северокорейские военные участвовали в штурме населенного пункта Плехово, захваченного ВСУ в ходе вторжения в Курскую область. Тогда военкор Юрий Котенок раскрыл, что операция заняла около двух с половиной часов. «Прошли два километра по минному полю, молниеносно ворвались в населенник и уничтожили оккупационный контингент укровермахта», — сказал он. В свою очередь военкор Владимир Романов сравнил штурм Плехово с ураганом, в результате которого противник потерял более 300 человек.

26 апреля 2025 года начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении территории Курской области от ВСУ. Он указал, что значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки оказали военнослужащие КНДР.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанного в июне 2024 года. Также она отметила, что проявленная корейскими друзьями солидарность стала проявлением союзнического уровня отношений между Москвой и Пхеньяном.