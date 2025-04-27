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03:29, 27 апреля 2025Россия

Военкор раскрыл подробности участия северокорейских бойцов в освобождении Курской области

Военкор Коц заявил о неудачных попытках ВСУ склонить бойцов КНДР к сдаче в плен
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

Военный корреспондент Александр Коц раскрыл подробности участия военных из КНДР в освобождении Курской области. Он рассказал о помощи северокорейских бойцов в своем Telegram-канале.

Как указал Коц, вначале солдаты проходили обучение на полигонах, знакомились с тактикой боевых действий, а также овладевали навыками управления дронами. После этого их перекинули в Курскую область. «Жили они в полевых условиях. Сначала держали третью линию, потом вторую, затем их попробовали на закреплениях и, наконец, в штурмах», — поведал военкор.

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По его словам, бойцы из Северной Кореи отличились слаженностью, дисциплиной, пренебрежением к смерти и выносливостью. «У них было строгое правило — не попадать в плен живыми. И не сдаваться добровольно. К чему их, к слову, пытался склонить противник, разбрасывая имитации денежных купюр КНДР», — отметил он. На банкнотах иероглифами был написан текст: «Сдавайся! [Лидер КНДР] Ким Чен Ын довел вас до смерти и заморил голодом ваши семьи. Положите желтый флаг перед собой, поднимите руки и громко крикните "Свобода!" Медленно идите навстречу украинским солдатам и выполняйте их требования». Коц подчеркнул, что ни один северокорейский солдат не нарушил ни присяги, ни союзнических обязательств.

В заключение военкор отметил, что участие бойцов из КНДР позволило РФ не ослаблять давление на других участках фронта, продолжить наступление в Донбассе, а также нанести колоссальный урон группировке вторжения.

26 апреля стало известно о полном освобождении Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что вместе с российскими войсками в боях участвовали военнослужащие из КНДР.

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