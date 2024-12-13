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11:28, 13 декабря 2024Россия

«Молниеносно ворвались». Военкор рассказал о решении спецназа КНДР не брать пленных под Курском

Военкор Котенок: спецназ КНДР не будет брать пленных в Курской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Бойцы Корейской Народно-Демократической Республики (КДНР), которые участвовали в бою в Суджанском районе Курской области, приняли решение относительно пленения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его детали раскрыл российский военный корреспондент Юрий Котенок.

По информации журналиста, бойцы северокорейского спецназа действительно участвовали в боях в Плехово. Населенный пункт был взят под контроль силами специальных операций (ССО) КНДР в начале декабря.

Фото: Anadolu / Getty Images

Прошли два километра по минному полю, молниеносно ворвались в населенник и уничтожили оккупационный контингент укровермахта

Юрий Котеноквоенкор

Котенок отметил, что операция заняла около двух с половиной часов и, предварительно, прошла гладко. Свои грузы 200, а также раненых военнослужащих они забрали с передовой с собой, добавил он. Журналист также рассказал, что бойцы спецназа КДНР не брали пленных в боях за Плехово Курской области. При этом силы ССО Северной Кореи приняли решение не брать пленных и в дальнейшем. Военкор не уточнил, откуда у него данные сведения, сославшись на наличие «некоторой информации».

Военкор передавал, что северокорейские бойцы прошлись в бою за Плехово «как ураган»

О том, что северокорейские подразделения участвовали в боевом столкновении в селе Плехово в Курской области, ранее сообщил военкор Владимир Романов. По его словам, бойцы из КНДР за короткое время взяли населенный пункт под свой контроль, вытеснив оттуда ВСУ. При этом более 300 украинских военных «ушли на минус».

Эти данные подтвердил экс-депутат Рады Олег Царев, уточнив, что северокорейцы называют свои подразделения разведывательными батальонами, а не спецназом. При этом, по его словам, они оснащены исключительно легким вооружением.

Фото: Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

После сообщений о штурме села Плехово в Курской области силами спецназа КНДР в сети появилось видео с предполагаемыми участниками сражения. На видео можно заметить, как группа бойцов идет по заснеженной дороге, предположительно, эвакуируя раненых. Определить их этническую принадлежность невозможно. Также заметно, что боевые действия в поселке завершены — улицы пусты, и военных, ни российских, ни украинских, там не наблюдается.

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О прохождении северокорейскими военными «боевого крещения» ранее рассказывал военный аналитик Борис Рожин. По его словам, они успешно продемонстрировали военную подготовку и их действиями мог бы гордиться лидер КНДР Ким Чен Ын.

Тем временем официального подтверждения участия северокорейских военных в боевых действиях в Курской области от Минобороны РФ пока не поступало.

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