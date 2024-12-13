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09:56, 13 декабря 2024Россия

Появилось видео со штурмовавшими Плехово бойцами после сообщений об участии ССО КНДР

В сети после сообщений о штурме Плехово спецназом КНДР появилось видео с бойцами
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

В сети после сообщений о штурме населенного пункта Плехово в Курской области силами специальных операций (ССО) КНДР появилось видео с участвовавшими в сражении бойцами. На выложенные военкорами кадры с, как утверждается, спецназом, обратил внимание телеканал «Царьград».

На опубликованных кадрах штурмовавшие населенный пункт бойцы группой идут по заснеженной дороге, таща за собой, предположительно, раненых товарищей. Определить этническую принадлежность запечатленных военнослужащих по видео невозможно. Также на кадрах видно, что боевые действия в поселке уже не ведутся — на улицах нет ни российских, ни украинских военных.

Официальных подтверждений или опровержения факта участия спецназа Северной Кореи в боях в Курской области не поступало.

Ранее военкор Владимир Романов рассказал, что бойцы КНДР установили контроль над населенным пунктом Плехово за два часа. Политик Олег Царев подтвердил эту информацию. Военный корреспондент Юрий Котенок добавил, что у него есть информация о решении спецназа КНДР не брать пленных на курском направлении.

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