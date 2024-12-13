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09:03, 13 декабря 2024Россия

Российский военкор заявил о решении спецназа КНДР не брать пленных в боях под Курском

Военкор Котенок: бойцы спецназа КНДР не будут брать пленных под Курском
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бойцы спецназа Корейской народной демократической республики (КДНР) не будут брать пленных в боях под Курском. Об этом решении заявил российский военкор Юрий Котенок в Telegram.

Журналист не уточнил, откуда у него появились эти сведения, сказав лишь, что у него есть «некоторая информация». Он добавил, что пленных не было и во время участия северокорейского спецназа в боях за Плехово Курской области.

«По некоторой информации, пленных не было. Не будут брать и в дальнейшем», — заявил журналист.

Официальных подтверждений или опровержения факта участия спецназа Северной Кореи в боях в Курской области не поступало.

Ранее военкор Владимир Романов рассказал, что бойцы КНДР установили контроль над населенным пунктом Плехово за два часа. Политик Олег Царев подтвердил эту информацию. Он добавил, что северокорейские военные называют себя не спецназом, а разведывательными батальонами. Политолог Сергей Марков заявил, что участие в боях в регионе выгодно для армии КНДР.

ЖЗЛ
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