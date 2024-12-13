В России рассказали о выгоде для КНДР от боев в Курской области

Политолог Марков: участие спецназа КНДР в боях под Курском выгодно Пхеньяну

Участие спецназа Корейской народной демократической республики (КНДР) в боях под Курском выгодно Пхеньяну. Об этом рассказал российский политолог Сергей Марков в Telegram.

Эксперт напомнил о разошедшихся по СМИ сообщениях военкоров, где рассказывалось о якобы имевшем место участии сил специальных операций (ССО) КНДР в штурме населенного пункта Плехова в Курской области и отметил, что участие в боях в этом регионе делает армию Северной Кореи более серьезным противником.

«Это участие в современной войне очень полезно для армии КНДР и делает ее еще более грозной силой», — рассказал о выгоде КНДР Марков.

Ранее военкор Владимир Романов рассказал, что бойцы сил ССО КНДР установили контроль над населенным пунктом Плехово за два часа. Политик Олег Царев подтвердил эту информацию. Он добавил, что северокорейские военные называют себя не спецназом, а разведывательными батальонами.