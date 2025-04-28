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00:56, 28 апреля 2025Мир

Северная Корея официально объявила об отправке войск в Россию

«Ёнхап»: КНДР официально объявила об отправке войск в Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Татьяна Меель / РИА Новости

КНДР официально объявила об отправке войск в Россию. Об этом пишет агентство «Ёнхап» со ссылкой на СМИ Северной Кореи.

Решение было принято в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын, исходя из анализа и оценки текущей военно-политической обстановки, решил, что сложившаяся ситуация подпадает под действие договора.

Ранее в сети появилось фото бойцов из Корейской Народно-Демократической Республики, принимавших участие в освобождении Курской области от подразделений Вооруженных сил Украины.

До этого военный корреспондент Александр Коц раскрыл подробности участия военных из КНДР в освобождении Курской области. По его словам, бойцы из Северной Кореи отличились слаженностью, дисциплиной, пренебрежением к смерти и выносливостью.

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