Северная Корея официально объявила об отправке войск в Россию

«Ёнхап»: КНДР официально объявила об отправке войск в Россию

КНДР официально объявила об отправке войск в Россию. Об этом пишет агентство «Ёнхап» со ссылкой на СМИ Северной Кореи.

Решение было принято в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын, исходя из анализа и оценки текущей военно-политической обстановки, решил, что сложившаяся ситуация подпадает под действие договора.

Ранее в сети появилось фото бойцов из Корейской Народно-Демократической Республики, принимавших участие в освобождении Курской области от подразделений Вооруженных сил Украины.

До этого военный корреспондент Александр Коц раскрыл подробности участия военных из КНДР в освобождении Курской области. По его словам, бойцы из Северной Кореи отличились слаженностью, дисциплиной, пренебрежением к смерти и выносливостью.

