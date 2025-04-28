Ким Чен Ын оценил участие военных КНДР в освобождении Курской области

Ким Чен Ын назвал участие военных КНДР в боях под Курском священной миссией

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын оценил участие военных КНДР в операции освобождению Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

Политик назвал это «священной миссией» для укрепления дружбы с Россией. По его словам, военные КНДР боролись за справедливость и являются героями.

Ранее в сети появилось фото бойцов из Корейской Народно-Демократической Республики, принимавших участие в освобождении Курской области от подразделений Вооруженных сил Украины.

До этого военный корреспондент Александр Коц раскрыл подробности участия военных из КНДР в освобождении Курской области. По его словам, бойцы из Северной Кореи отличились слаженностью, дисциплиной, пренебрежением к смерти и выносливостью.