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01:31, 28 апреля 2025Мир

Ким Чен Ын оценил участие военных КНДР в освобождении Курской области

Ким Чен Ын назвал участие военных КНДР в боях под Курском священной миссией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын оценил участие военных КНДР в операции освобождению Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

Политик назвал это «священной миссией» для укрепления дружбы с Россией. По его словам, военные КНДР боролись за справедливость и являются героями.

Ранее в сети появилось фото бойцов из Корейской Народно-Демократической Республики, принимавших участие в освобождении Курской области от подразделений Вооруженных сил Украины.

До этого военный корреспондент Александр Коц раскрыл подробности участия военных из КНДР в освобождении Курской области. По его словам, бойцы из Северной Кореи отличились слаженностью, дисциплиной, пренебрежением к смерти и выносливостью.

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