Сотни миллиардов евро и 600 тысяч человек. ЕС представил план подготовки к войне с Россией и обозначил «первую линию обороны»

ЕК представила дорожную карту подготовки к конфликту с Россией до 2030 года

15 октября Европейская комиссия представила документ под названием «Сохраняя мир — Дорожная карта готовности к обороне-2030». Документ опубликован на сайте Еврокомиссии.

«Дорожная карта готовности к обороне-2030» стала частью обсуждений в рамках саммита лидеров Европейского союза (ЕС) в Брюсселе 23 октября: в повестку мероприятия, например, включены упомянутые в документе вопросы военной помощи Украине и общих оборонных закупок стран объединения. Также главы государств ЕС обсудят реализацию одобренного в марте 2025 года плана перевооружения ReArm Europe на 800 миллиардов евро.

Официально целью принятия дорожной карты обозначено повышение боеготовности стран Евросоюза на фоне современных мировых конфликтов и роста угроз безопасности объединению. Однако ЕК открыто подчеркнула, что рассматривает представленный план как составную часть подготовки к вооруженному противостоянию с Россией в указанные сроки.

Россия представляет постоянную угрозу европейской безопасности в обозримом будущем «Дорожная карта готовности к обороне-2030»

Что планирует предпринять ЕС?

Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас представили ряд общеевропейских проектов по развитию военно-промышленного комплекса, проектов в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и сопутствующей инфраструктуры. Подчеркивается, что дорожная карта является составной частью программы перевооружения Евросоюза на 800 миллиардов евро.

Европе необходимы срочные меры для противодействия растущей угрозе. (...) Развитие боеспособности ЕС за пять лет — это, по любым меркам, амбициозная задача «Дорожная карта готовности к обороне-2030»

Согласно документу, Еврокомиссия считает необходимым запуск в кратчайшие сроки четырех проектов — «флагманов обороны Европы»:

Европейская оборонная инициатива по дронам;

«Дозор восточного фланга»;

«Европейский воздушный щит»;

«Европейский космический щит».

Помимо Европейской оборонной инициативы по дронам, предполагающей «подход на 360 градусов» (оборона всех внешних границ Евросоюза с третьими странами — прим. «Ленты.ру»), особое внимание уделяется «Дозору восточного фланга», включающему в себя идею «стены дронов», а также планы по интеграции с операциями НАТО на восточной границе альянса. В частности, в документе упоминается операция «Балтийский часовой» по борьбе с инцидентами в воздушном пространстве, а также операции в Черном и Балтийском морях, направленные в том числе на борьбу с якобы «теневым флотом» России.

Реализация «Европейского воздушного щита» предполагает создание интегрированной многослойной системы противовоздушной и противоракетной обороны для защиты от всего спектра воздушных угроз, полностью совместимой с системой командования и управления НАТО. В свою очередь, «Европейский космический щит» предполагает развитие спутниковых технологий двойного назначения, а также систем геопозиционирования и радиоэлектронной борьбы.

Запуск всех программ планируется в первой половине 2026 года, а их полная реализация — в течение 2027-2028 года. При этом еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявлял о возможности реализации проекта «стены дронов» на восточной границе объединения в течение года.

Вертолет Пограничной охраны Латвии неподалеку от границы с Россией, Лидумниеки, 8 августа 2023 года Фото: Ints Kalnins / Reuters

Подготовка европейского ВПК

В качестве одного из приоритетных направлений ЕК определяет развитие ВПК и логистики в рамках критериев НАТО по выделению 3,5 процента от ВВП на оборонные расходы и 1,5 процента на сопутствующую инфраструктуру. По мнению Брюсселя, проблема стала следствием «десятилетий недостаточных инвестиций» в военную промышленность.

Не менее чем на 288 миллиардов евро ежегодно, по оценке Еврокомиссии, странам ЕС необходимо повышать оборонные расходы для достижения критерия НАТО в 3,5 процента от ВВП к 2035 году

В рамках оборонной промышленности Еврокомиссия поставила следующие приоритеты:

создание единого рынка ВПК;

производство более 50 процентов необходимой амуниции в пределах Евросоюза;

развитие оборонных партнерств и совместных программ по перевооружению;

реализация 500 инфраструктурных проектов стоимостью в 100 миллиардов евро.

Брюссель также заявил об особенной уязвимости восточных границ Евросоюза из-за отсутствия совместимых трансъевропейских транспортных сетей. Предполагается, что развитие транспортной инфраструктуры будет в первую очередь направлено на обеспечение мобильности вооруженных сил стран-членов объединения в случае вооруженного конфликта с Россией.

600 тысяч человек планируется переобучить для работы на предприятиях ВПК при поддержке государств-членов ЕС в срок до 2030 года

По данным The Financial Times, на фоне боевых действий на Украине страны Европы в три раза ускорили расширение оборонных заводов. Крупные оборонные концерны построили за два года более семи миллионов квадратных метров новых производственных площадей. По мнению журналистов, речь идет о «перевооружении исторического масштаба».

«Стальной дикобраз Европы»

Один из разделов дорожной карты посвящен военной помощи Украине в среднесрочной перспективе, а сама страна называется «первой линией обороны» Евросоюза. ЕК указала органам Евросоюза и странам-членам на необходимость разработки долгосрочных гарантий безопасности для Киева, а также продолжения поставок вооружений.

Превращение Украины в «стального дикобраза», несъедобного для любых захватчиков, так же важно как для безопасности Украины, так и для безопасности Европы «Дорожная карта готовности к обороне-2030»

Как отмечается, повышение боеспособности Европы должно осуществляться за счет использования опыта конфликта на Украине, а также кооперации с ВСУ и украинскими компаниями ВПК. По мнению Брюсселя, интеграция украинской военной промышленности в европейскую приблизит вступление Киева в Евросоюз и станет одним из драйверов восстановления экономики после окончания конфликта с Россией.

Еврокомиссия поставила в качестве ключевой цели в данной сфере достижение «качественного военного преимущества» Украины за счет предоставления передовых вооружений, обучения бойцов ВСУ и военно-технического сотрудничества в сфере БПЛА

В рамках дорожной карты Еврокомиссия определила следующие направления поддержки Киева:

продолжение миссии по обучению военнослужащих ВСУ EUMAM и поддержка «коалиции желающих»;

утверждение «репарационного кредита» с ежегодным выделением Украине средств на поддержку оперативной военной помощи Украине — до конца 2025 года ;

; реализация инициативы по поставке двух миллионов снарядов ВСУ — до конца 2025 года ;

; запуск «коалиции» Киева и ЕС по совместному производству БПЛА — начало 2026 года ;

; создание дополнительных программ по финансовой поддержке поставок оружия Украине — начало 2026 года ;

; запуск совместной программы Киева и Евросоюза в сфере инноваций в военной промышленности Brave Tech EU — конец 2026 года;

Завод франко-германской оборонной компании KNDS, Бурж, Франция, 21 марта 2025 года Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

С чем связано принятие документа?

22 октября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции Фабьен Мандон заявил на заседании комитета Национального собрания (нижней палаты парламента) по обороне о возможных «шоках» для Европы с участием России. Он также назвал Москву «определяющим элементом приготовлений» французской армии к потенциальному конфликту.

Первая задача, которую я поставил перед вооруженными силами, — быть готовыми к шоку через три-четыре года, который станет своего рода испытанием Фабьен Мандон начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции

По словам генерала, увеличение военного бюджета является для него «фундаментальным и уже осознано». Мандон также добавил, что перевооружение ЕС обусловлено накладывающимися друг на друга кризисами и угрозами — от терроризма до Ближнего Востока.

В свою очередь, глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер рассказал о риске начала войны с Россией в любой момент. По словам чиновника, страны Евросоюза должны быть готовы к дальнейшей эскалации.

В Европе царит шаткий мир, который в любой момент может перерасти в острую конфронтацию Мартин Йегер глава Федеральной разведывательной службы Германии