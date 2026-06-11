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09:55, 11 июня 2026Россия

Роды в России начали проводить по-новому

Роды в VR-очках стали проводить в России как часть расслабляющей терапии во время схваток
Майя Назарова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Роды в VR-очках стали проводить в России как часть расслабляющей терапии во время схваток. О новой технологии для рожениц сообщило издание Baza в Telegram.

Будущим матерям надевают VR-очки, в которых им демонстрируют морские и лесные пейзажи. Кроме того, картинки снабдили голосовыми медитациями, дыхательными практиками и гипнотерапией. Таким образом разработчики решили переключить внимание роженицы с тревоги на сенсорный опыт.

Роды в VR-очках уже проводили в Томске. Родильный дом имени Семашко официально закупил разработку и начал предлагать ее пациенткам как немедикаментозный метод обезболивания. Особенно к VR-очкам стоит присмотреться тем роженицам, которым из-за противопоказаний недоступна эпидуральная анестезия.

Одна из россиянок, рожавшая в VR-очках, поделилась, что услугу ей предложили бесплатно. Во время схваток она была аквалангистом — ныряла в океан и рассматривала там рифы и рыб. Пациентка уточнила, что девайсом можно пользоваться неограниченное время. В ее случае хватило получаса в период болезненных схваток.

Другие будущие матери не слишком довольны разработкой. Основная претензия в том, что девайс не слишком удобен и давит на лицо и нос при долгом использовании.

Ранее россиянка показала изъяны на теле после родов и разгневала зрителей.

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