Россиянка показала изъяны на теле после родов и разгневала зрителей

Блогерша Оксана Олейник из Иркутска показала изъяны на теле после родов и разгневала зрителей. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) с никнеймом missis_oleynik.

Юзерша, которая стала матерью, запечатлела крупным планом отдельные участки тела с внешними дефектами. Так, она продемонстрировала жировые складки на животе, растяжки и целлюлит. Помимо этого, Олейник сделала акцент на отсутствии маникюра и педикюра, растительности на ногах и руках.

«Обычное женское тело в 28 лет после рождения ребенка без косметологов и операций», — подписала женщина.

Пользователей сети возмутил ролик россиянки. «Простите, но нет. Маникюр и педикюр — это про ухоженность нормального тела. Вы же где-то делаете депиляцию, учитывая небольшую щетину. И это тоже про ухоженность. К морщинам, растяжкам и т.д. вопросов нет», «Не пугайте девушек, которые хотят быть родителями. Это не у всех так», «После беременности не надо за собой ухаживать?», «Возьмитесь за себя, вы очень красивая, но это не норма в 28. Мне, кстати, тоже 28», — высказались они.

В марте Анна Хилькевич показала живот после третьих родов со словами «пришло время вернуть форму». Она приподняла майку, демонстрируя складки на коже и отсутствие тонуса в нижней части живота.