Анна Хилькевич показала живот после третьих родов со словами «пришло время вернуть форму»

Актриса Анна Хилькевич показала живот со складками после третьих родов

Звезда сериала «Универ», российская актриса Анна Хилькевич показала живот после третьих родов со словами «пришло время вернуть форму». Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя артистка запечатлела себя в серых спортивных штанах и белой майке на тонких бретелях. При этом она приподняла последнюю, демонстрируя складки на коже и отсутствие тонуса в нижней части живота.

«Вот и причина моего недавнего УЗИ. Кажется, пришло время вернуть "домик" [дочери] в прежнюю форму», — заявила знаменитость.

В ноябре 2025 года Анна Хилькевич появилась с капельницей на вечеринке и высказалась о неидеальной внешности. Она возмутилась, что общество критикует женщин из-за внешних параметров.