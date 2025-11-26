Анна Хилькевич появилась с капельницей на вечеринке и высказалась о неидеальной внешности

Актриса Анна Хилькевич заявила о нормальности внешних недостатков у людей

Звезда сериала «Универ», российская актриса Анна Хилькевич высказалась о неидеальной внешности на вечеринке Celebrity Party Woman.ru. Соответствующее видео приводит Super.

39-летняя знаменитость появилась перед гостями с капельницей в руках. При этом она возмутилась, что общество критикует женщин из-за внешних параметров. Так, артистка указала на нормальность недостатков у людей.

«Мы не куклы, мы живые люди с какими-то изъянами. Почему нас общество так хейтит за это? Почему возраст так навязывается нам? Почему мы все должны быть юными и идеальными?» — заявила звезда, добавив, что красота кроется не в цифрах, а в душе.

Ранее в ноябре Анна Хилькевич показала дряблый живот и поразмышляла об уходящей молодости.

