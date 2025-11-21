Ценности
20:58, 21 ноября 2025Ценности

Анна Хилькевич показала дряблый живот

Актриса Хилькевич показала дряблый живот и поразмышляла об уходящей молодости
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @annakhilkevich

Звезда сериала «Универ», российская актриса Анна Хилькевич поразмышляла об уходящей молодости. Соответствующие посты появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя знаменитость показала видео, где позировала в черном бра-топе и серых брюках, держа на руках родившуюся в сентябре 2024 года дочь. При этом она продемонстрировала дряблый живот.

Кадр: @annakhilkevich

В свою очередь, артистка рассказала, что полгода назад переживала по поводу увядающей красоты. «Молодость уходит, лицо стареет, морщин с каждым годом все больше, макияж уже не так ложится, как раньше», — отметила она. Однако Хилькевич заявила, что нашла способ справиться с подобными мыслями.

В апреле Анна Хилькевич раскрыла месячную сумму трат на уход за внешностью. Актриса указала, что может потратить на бьюти-сферу до 500 тысяч рублей.

