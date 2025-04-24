Хилькевич заявила, что тратит до 500 тысяч рублей в месяц на уход за внешностью

Российская актриса Анна Хилькевич раскрыла месячную сумму трат на уход за внешностью. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Так, 38-летняя звезда сериала «Универ» заявила, что может потратить на бьюти-сферу до 500 тысяч рублей. Например, заплатить за уход за кожей до 300 тысяч рублей. В него входят избавление от пигментации, инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты, а также процедуры Morpheus или SMAS.

В то же время до 30 тысяч рублей требуется на окрашивание и уход за волосами и до 105 тысяч — на аппаратную коррекцию фигуры. «Периодически делаю курсами LPG, Emsella, Emsculpt, Endospheres. Один сеанс стоит около 5-15 тысяч. Курс — это 10 сеансов. Но обычно я делаю 5-7 и бросаю», — отметила артистка.

Кроме того, в список вошли гигиена ротовой полости, эпиляция тела и лимфодренаж, массаж, скульптурирование или обертывание. «И это я еще не говорю про укладки и макияж на почти ежедневные съемки и мероприятия…» — заключила знаменитость.

В марте Анна Хилькевич раскрыла свой вес на фото в бикини спустя полгода после родов.