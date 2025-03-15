Хилькевич раскрыла вес на фото в бикини спустя полгода после родов

Актриса Хилькевич рассказала, что весит 51 килограмм спустя полгода после родов

Российская актриса Анна Хилькевич раскрыла свой вес на фото в бикини спустя полгода после родов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя звезда сериала «Универ» разместила черно-белый снимок, на котором она предстала в раздельном купальнике на фоне пальм. При этом артистка продемонстрировала стройную фигуру и рельефный пресс. Хилькевич рассказала, что ее вес составляет 51 килограмм. «Осталось скинуть два», — заявила она.

В феврале Хилькевич показала фигуру в облегающей одежде спустя пять месяцев после родов. Знаменитость снялась в спортзале в облегающем комплекте, состоящем из черных лосин и розового топа с глубоким декольте.