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20:25, 20 февраля 2025Ценности

Хилькевич показала фигуру в облегающей одежде спустя пять месяцев после родов

Актриса Хилькевич показала фигуру в лосинах спустя пять месяцев после родов
Екатерина Ештокина
Анна Хилькевич

Анна Хилькевич. Фото: @annakhilkevich

Российская актриса Анна Хилькевич показала фигуру в облегающей одежде спустя пять месяцев после родов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя знаменитость снялась в спортзале в облегающем комплекте, состоящем из черных лосин и розового топа с глубоким декольте. Звезда присела на коврик для йоги, при этом рядом с ней размещался инвентарь. Артистка собрала волосы в хвост и сделала мейкап.

В сентябре 2024 года Хилькевич снялась с оголенным животом после родов со словами «страшно показывать». Актриса разместила кадры, на которых предстала в пижамных штанах, свободной рубашке и белом топе без подклада.

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