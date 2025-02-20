Актриса Хилькевич показала фигуру в лосинах спустя пять месяцев после родов

Российская актриса Анна Хилькевич показала фигуру в облегающей одежде спустя пять месяцев после родов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя знаменитость снялась в спортзале в облегающем комплекте, состоящем из черных лосин и розового топа с глубоким декольте. Звезда присела на коврик для йоги, при этом рядом с ней размещался инвентарь. Артистка собрала волосы в хвост и сделала мейкап.

В сентябре 2024 года Хилькевич снялась с оголенным животом после родов со словами «страшно показывать». Актриса разместила кадры, на которых предстала в пижамных штанах, свободной рубашке и белом топе без подклада.