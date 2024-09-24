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15:23, 24 сентября 2024Ценности

Хилькевич снялась с оголенным животом после родов со словами «страшно показывать»

Актриса Хилькевич показала оголенный выпуклый живот через неделю после родов

Фото: @annakhilkevich

Российская актриса Анна Хилькевич снялась с оголенным животом через неделю после родов со словами «страшно показывать». Соответствующие фото и видео появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя знаменитость разместила кадры, на которых предстала в пижамных штанах, свободной рубашке и белом топе без подклада. При этом артистка показала выпуклый живот. «Страшно показывать, что имеется сейчас. Да, снова будто четвертый месяц. Но я на позитиве», — высказалась знаменитость.

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Хилькевич рассказала, что планирует привести себя в форму, как только врачи позволят ей заниматься физической нагрузкой. «Тут жир, кстати, жир. Уберем! Как только разрешат заниматься спортом, я буду жить в зале», — иронично заявила она.

Ранее в сентябре Хилькевич показала фигуру через два дня после родов с фразой «хотела бы как у Погребняк». В ролике звезда предстала в вафельном халате и специальном бандаже.

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      Карина Черных
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