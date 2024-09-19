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14:48, 19 сентября 2024Ценности

Хилькевич показала фигуру через два дня после родов с фразой «хотела бы как у Погребняк»

Актриса Анна Хилькевич показала фигуру через два дня после родов

Кадр: @annakhilkevich

Российская актриса Анна Хилькевич показала фигуру спустя два дня после родов с фразой «хотела бы как у Погребняк». Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя знаменитость разместила ролик из роддома, в котором предстала в вафельном халате. При этом звезда продемонстрировала уменьшенный округлившийся живот, на который был найден специальный бандаж. «Хотела бы я сейчас как Маша Погребняк показать, какая я худенькая, стройненькая, но нифига, я не могу это сделать», — посетовала она.

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Вдобавок актриса собрала волосы в высокий хвост. «Я понимаю, что я не в том виде, в каком должна была предстать перед вами, но что есть, то есть», — высказалась Хилькевич.

17 сентября звезда «Универа» Анна Хилькевич стала матерью в третий раз. Артистка сообщила, что у нее родилась дочь.

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      Екатерина Ештокина
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