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06:57, 18 сентября 2024Культура

Звезда «Универа» стала матерью в третий раз

Звезда «Универа» Анна Хилькевич стала матерью в третий раз
Анна Хилькевич

Анна Хилькевич. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Актриса Анна Хилькевич стала матерью в третий раз. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«В этот день, когда над нашей планетой воцарилось полнолуние, а завтра случится лунное затмение, у нас родилась наша малютка», — написала она. У звезды «Универа» родилась дочь.

Артистка объявила о третьей беременности в апреле. Актриса поделилась, что всегда хотела иметь много детей и мечтала о большой семье.

Ранее Хилькевич заказала торт за 250 тысяч рублей на шестилетие младшей дочери Анны-Марии. Лакомство представляло собой большой замок, из которого выезжала фигурка Анны-Марии. В декабре Анна Хилькевич подарила восьмилетней дочери роскошный BMW, украшенный новогодними гирляндами и огромным красным бантом.

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      Марина Совина
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