Звезда «Универа» стала матерью в третий раз

Звезда «Универа» Анна Хилькевич стала матерью в третий раз

Актриса Анна Хилькевич стала матерью в третий раз. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«В этот день, когда над нашей планетой воцарилось полнолуние, а завтра случится лунное затмение, у нас родилась наша малютка», — написала она. У звезды «Универа» родилась дочь.

Артистка объявила о третьей беременности в апреле. Актриса поделилась, что всегда хотела иметь много детей и мечтала о большой семье.

Ранее Хилькевич заказала торт за 250 тысяч рублей на шестилетие младшей дочери Анны-Марии. Лакомство представляло собой большой замок, из которого выезжала фигурка Анны-Марии. В декабре Анна Хилькевич подарила восьмилетней дочери роскошный BMW, украшенный новогодними гирляндами и огромным красным бантом.