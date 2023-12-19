Анна Хилькевич подарила восьмилетней дочери роскошный BMW

Российская актриса Анна Хилькевич преподнесла восьмилетней дочери Арианне роскошный подарок. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда популярного телесериала «Универ. Новая общага» решила купить восьмилетней наследнице машину марки BMW. На размещенном видео запечатлен автомобиль, украшенный новогодними гирляндами и огромным красным бантом. Кроме того, видно, что салон транспортного средства оснащен кожаными креслами.

«Такого не ожидал никто! У Ариаши теперь есть свой собственный автомобиль! Да-да, мы подарили Ариаше настоящий автомобиль! Только взгляните на лицо именинницы — она от удивления даже забыла удивиться. Честно, я ожидала такой реакции», — подписала знаменитость пост и добавила, что позже расскажет о впечатлениях дочери от подарка.

В ноябре Анна Хилькевич объяснила появление на премии журнала «ОК!» с объемными ягодицами. Тогда артистка заявила, что они были накладными. Таким образом она решила провести социальный эксперимент и понять, что больше всего волнует журналистов.