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11:44, 29 ноября 2023Ценности

Анна Хилькевич объяснила выход в свет с объемными ягодицами

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Анна Хилькевич объяснила выход в свет с объемными ягодицами. Соответствующая публикация на данную тему появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что звезда телесериала «Универ» появилась на премии журнала «ОК!» в облегающем комбинезоне, оформленном леопардовом принтом. Тогда журналисты обратили внимание на изменившуюся форму ягодиц знаменитости.

Кадр: @annakhilkevich

В свою очередь, Хилькевич объяснила, что они были накладными. Таким образом она решила провести социальный эксперимент. «Что больше всего волнует наше общество — то, как женщина выглядит или то, что она делает во благо других?» — заявила она.

По словам Хилькевич, она была представлена в номинации «Новые формы», в которой предполагалась оценка ее достижений в карьере, а не ее внешних данных. «Одна из заслуг была очевидной — в этом году я открыла детский сад "Культура детства". Но оценил ли кто-либо это большое дело, которое я сделала вместе с командой? Ничтожно малый процент — да. В остальном факты говорят за себя: номинацию я проиграла, но много кто с удовольствием обсудил лишь то, что "Хилькевич сделала попу у хирурга!"» — посетовала актриса.

В сентября Анна Хилькевич посоветовала супруге российского футболиста Павла Погребняка Марии сменить стилиста.

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      Карина Черных
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