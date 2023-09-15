Анна Хилькевич призвала жену Погребняка сменить стилиста

Российская актриса Анна Хилькевич посоветовала супруге российского футболиста Павла Погребняка Марии сменить стилиста. Соответствующие сторис появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость разместила фото жены футболиста, которая примерила брюки-карго темно-зеленого цвета и укороченный черный топ с глубоким декольте. Свой образ Погребняк дополнила аксессуарами в виде многочисленных украшений и солнцезащитных очков.

«Маш, смени стилиста!!!» — призвала Хилькевич, отметив, что тот украл ее образ. Кроме того, звезда прикрепила ролик, в котором одета в идентичные вещи.

В свою очередь, Погребняк ответила на комментарий актрисы. «Всегда считала, что ты адекватная, Ань, но, видимо, ошибалась! Стилиста сменю обязательно, чтобы образы подбирал получше, смотрю на тебя и вижу, что этот лук и правда неудачный!» — заключила она.

Ранее телеведущая Ксения Собчак подняла на смех откровенный образ Бородиной на архивных фото. Так, журналистка показала снимки коллеги по реалити-шоу «Дом-2», где она позирует на подиуме в атласном сером платье до колена с облегающей юбкой и свободной верхней частью. При этом наряд был оформлен глубоким декольте, которое обнажало живот и часть груди.