Собчак подняла на смех откровенный образ Бородиной на архивных фото

Российская телеведущая Ксения Собчак подняла на смех откровенный образ коллеги по реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной на архивных фото. Соответствующий пост журналистка опубликовала в своем Telegram-канале.

Так, Собчак показала снимки Бородиной, где она позирует на подиуме в атласном сером платье до колена с облегающей юбкой и свободной верхней частью. При этом наряд был оформлен глубоким декольте, которое обнажало живот и часть груди. Также модель уложила волосы в высокий небрежный пучок, надела черные прозрачные колготки и коричневые туфли на высоких каблуках и с открытым носом. «Ох, были же времена тяжелого люкса…» — гласила подпись к кадрам.

Публикация вызвала противоречивые эмоции у подписчиков. «Вот вы, конечно, мстительная, Ксения», «Вы бы тоже свои фото выложили», «Сколько у Собчак подобных фото начала 2000-х!», «Ничем не лучше Бородиной», «Какой же дешевый ход», «Ого, вот где красота неземная! Я бы тоже до конца шла и выкладывала такие фото», «Вот за такие посты я и обожаю Собчак», «Ужас», «Как это можно было надеть добровольно?» — высказались пользователи сети.

Ранее в сентябре Ксения Бородина высмеяла новый стиль Собчак фразой «какая муха тебя укусила?». Так, супруга режиссера Константина Богомолова поделилась видео, на котором она запечатлена в облегающем черном топе с вырезами под грудью, дырявых джинсах и остроносых мюлях.