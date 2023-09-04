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10:23, 4 сентября 2023Ценности

Бородина высмеяла дырявые джинсы Собчак фразой «какая муха тебя укусила?»

Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Телеведущая Ксения Бородина высмеяла новый стиль своей коллеги по реалити-шоу «Дом-2» Ксении Собчак фразой «какая муха тебя укусила?». Соответствующие публикация и комментарии появились на странице журналистки в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Супруга режиссера Константина Богомолова поделилась видео, на котором она запечатлена в облегающем черном топе с вырезами под грудью, дырявых джинсах и остроносых мюлях. Бородина обратила внимание на обновленный внешний вид Собчак и написала свое мнение в комментариях под постом. «У тебя был крутой концептуальный стиль. Мне нравились твои жакеты и брючные костюмы», — заявила она.

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Журналистка, в свою очередь, решила дать отпор Бородиной. «Даже если ты перестала одеваться на Черкизоне и считаешь Алеко (звездный стилист — прим. «Ленты.ру») почти что Дуниной (впрочем, ты вряд ли знаешь кто это), то не стоит давать советы, о которых тебя не просят», — высказалась она.

В ответ телеведущая напомнила коллеге, когда та не разрешала избавиться от дырявых носков и забрала со съемки все пуховики бренда Savage. «Я написала вполне корректно свое мнение, никак тебя не оскорбив. Наоборот, похвалила за твой стиль, которому следовала ты долгое время. А про Черкизон не тебе мне рассказывать», — отметила Бородина.

За последнее время Собчак часто подвергается критике своего стиля. В августе подписчики высмеяли ее из-за наряда в новом выпуске «Осторожно, новости» фразой «с картошки в студию». Тогда журналистка предстала перед камерой в розовой рубашке в мелкую клетку. При этом она повязала на голову платок люксового бренда Chanel.

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    Карина Черных
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