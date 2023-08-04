Собчак высмеяли в сети из-за наряда на новом видео фразой «с картошки в студию»

Подписчики высмеяли российскую телеведущую Ксению Собчак из-за наряда в новом выпуске «Осторожно, новости» фразой «с картошки в студию». Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Журналистка предстала перед камерой в розовой рубашке в мелкую клетку. При этом она повязала на голову платок люксового бренда Chanel.

Подписчики не оценили внешний вид знаменитости на видео и подняли ее на смех. «Вы вернулись с отпуска, а ваш стилист, видимо, нет», «Дачный style в платке Chanel и новости заодно с полей», «Ксения, вы своим внешним видом отвлекаете от новостной повестки», «Собчак похожа на маляра», «Может специально она такие образы примеряет?» — высказывались они.

В июне Ксения Собчак показала внешность без фильтров со словами «еду на уколы красоты». Знаменитость записала видео, в котором запечатлела себя в машине. На ней надеты облегающая кофта с вырезом, классический пиджак и джинсы. Также на размещенных кадрах видно, что на лице журналистки присутствует тканевая маска, а волосы уложены в небрежную прическу.