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15:10, 29 июня 2023Ценности

Собчак показала лицо без фильтров со словами «еду на уколы красоты»

Телеведущая Ксения Собчак показала лицо без фильтров со словами «еду на уколы красоты»

Фото: @xenia_sobchak

Российская телеведущая Ксения Собчак показала внешность без фильтров со словами «еду на уколы красоты». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость записала видео в сторис, в котором запечатлела себя в машине. На ней надеты облегающая кофта с вырезом, классический пиджак и джинсы. Также на размещенных кадрах видно, что на лице журналистки присутствует тканевая маска, а волосы уложены в небрежную прическу.

«Еду на уколы красоты. Красоты, конечно же, добиться не удастся, но хотя бы приличного вида, для того чтобы снять вам новости», — сообщила телезвезда.

В мае сообщалось, что Ксения Собчак заработала на продаже одежды своего модного бренда более ста миллионов рублей. Известно, что журналистка продает мерч собственной YouTube-программы «Осторожно! Собчак». Розничная торговля и деятельность интернет-магазина осуществляются обществом с ограниченной ответственностью «Дзен». По данным бухгалтерской отчетности, на которые обратили внимание авторы канала «Звездач», выручка упомянутой компании составила 143 миллиона рублей.

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    Карина Черных
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