Телеведущая Ксения Собчак показала лицо без фильтров со словами «еду на уколы красоты»

Российская телеведущая Ксения Собчак показала внешность без фильтров со словами «еду на уколы красоты». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость записала видео в сторис, в котором запечатлела себя в машине. На ней надеты облегающая кофта с вырезом, классический пиджак и джинсы. Также на размещенных кадрах видно, что на лице журналистки присутствует тканевая маска, а волосы уложены в небрежную прическу.

«Еду на уколы красоты. Красоты, конечно же, добиться не удастся, но хотя бы приличного вида, для того чтобы снять вам новости», — сообщила телезвезда.

В мае сообщалось, что Ксения Собчак заработала на продаже одежды своего модного бренда более ста миллионов рублей. Известно, что журналистка продает мерч собственной YouTube-программы «Осторожно! Собчак». Розничная торговля и деятельность интернет-магазина осуществляются обществом с ограниченной ответственностью «Дзен». По данным бухгалтерской отчетности, на которые обратили внимание авторы канала «Звездач», выручка упомянутой компании составила 143 миллиона рублей.