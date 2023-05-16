Ксения Собчак заработала 143 миллиона рублей на продаже одежды

Российская телеведущая Ксения Собчак заработала 143 миллиона рублей на бренде одежды

Российская телеведущая Ксения Собчак заработала на продаже одежды своего модного бренда более ста миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Журналистка продает мерч собственной YouTube-программы «Осторожно! Собчак». Розничная торговля и деятельность интернет-магазина осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «Дзен». По данным бухгалтерской отчетности, на которые обратили внимание авторы канала, выручка упомянутой компании составила 143 миллиона рублей.

Отмечается, что в 2022 году у Собчак возникла проблема с Пенсионным фондом России: с нее взыскали пять тысяч рублей за нарушение законодательства об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.

Ранее в мае Ксения Собчак показала внешность без макияжа и восхитила фанатов. 41-летняя ведущая поделилась видео с отдыха на Бали. В начале ролика она запечатлела себя в купальнике, продемонстрировав лицо крупным планом. На кадрах видно, что телезвезда решила отказаться от косметики на время отпуска.