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19:17, 16 мая 2023Ценности

Ксения Собчак заработала 143 миллиона рублей на продаже одежды

Российская телеведущая Ксения Собчак заработала 143 миллиона рублей на бренде одежды

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская телеведущая Ксения Собчак заработала на продаже одежды своего модного бренда более ста миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Журналистка продает мерч собственной YouTube-программы «Осторожно! Собчак». Розничная торговля и деятельность интернет-магазина осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «Дзен». По данным бухгалтерской отчетности, на которые обратили внимание авторы канала, выручка упомянутой компании составила 143 миллиона рублей.

Отмечается, что в 2022 году у Собчак возникла проблема с Пенсионным фондом России: с нее взыскали пять тысяч рублей за нарушение законодательства об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.

Ранее в мае Ксения Собчак показала внешность без макияжа и восхитила фанатов. 41-летняя ведущая поделилась видео с отдыха на Бали. В начале ролика она запечатлела себя в купальнике, продемонстрировав лицо крупным планом. На кадрах видно, что телезвезда решила отказаться от косметики на время отпуска.

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Карина Черных
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