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10:22, 12 мая 2023Ценности

Ксения Собчак показала лицо без макияжа

Российская телеведущая Ксения Собчак показала внешность без макияжа

Кадр: @xenia_sobchak

Российская телеведущая Ксения Собчак показала внешность без макияжа и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость поделилась с подписчиками видео с отдыха на Бали. В начале ролика журналистка запечатлела себя в купальнике, продемонстрировав лицо крупным планом. Так, на размещенных кадрах видно, что телезвезда решила отказаться от косметики на время отпуска.

Поклонники восхитились внешним видом Собчак, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Ксения без косметики такая домашняя, классная и настоящая», «Красотка какая», «Даже не узнать без макияжа», «Такая счастливая», «Ксения, вы очень красивая. Любуюсь вами», — высказывались они.

В апреле Ксения Собчак подверглась критике в сети из-за нового фото. Знаменитость опубликовала снимки, на которых она позирует вместе с ведущим Игорем Верником на премии культурно-благотворительного фонда Action. Телезвезду запечатлели на ковровой дорожке в костюме коричневого цвета, который состоял из пиджака и платья-комбинации. Подписчики не оценили внешность Собчак на размещенных кадрах и обвинили ее в чрезмерном фотошопе и пластике лица.

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Карина Черных
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