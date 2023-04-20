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18:15, 20 апреля 2023Ценности

Лицо Собчак на новом фото обругали в сети

Ксению Собчак обвинили в чрезмерном фотошопе и пластике лица на новом снимке

Фото: @xenia_sobchak

Российская журналистка Ксения Собчак поделилось новыми фотографиями и подверглась критике в сети. Соотвествующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость опубликовала снимки, на которых она позирует вместе с ведущим Игорем Верником на премии культурно-благотворительного фонда Action. Телезвезду запечатлели на ковровой дорожке в костюме коричневого цвета, который состоял из пиджака и платья-комбинации. В качестве обуви она выбрала туфли в тон образа, а волосы собрала. При этом бизнесвумен нанесли макияж в нюдовых оттенках.

Подписчики не оценили внешность Собчак на размещенных кадрах и обвинили ее в чрезмерном фотошопе и пластике лица. «По-моему, фотошопом подбородок уменьшили», «Что с лицом?», «Я испугался», «Какой-то треш с лицом Ксюши», «Скулы, что ли, себе вставила и губы увеличила?» — обругали инфлюэнсера в комментариях.

В июле 2022 года Ксения Собчак поделилась видео в откровенном образе и вызвала споры среди подписчиков. Предпринимательница станцевала на камеру в разноцветном бикини и зеленом пляжном халате и пошутила на тему того, что она проводит «импортозамещение Бейонсе». «И этот человек баллотировался в президенты», «Ксения, что это?», «Старуха жжет», — высказывались подписчики.

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Карина Черных
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