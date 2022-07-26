Собчак станцевала на камеру в халате и вызвала споры среди подписчиков

Ксения Собчак станцевала в халате и бикини на камеру и вызвала споры среди подписчиков

Телеведущая Ксения Собчак поделилась видео в откровенном образе и вызвала споры среди подписчиков. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и также запрещена).

40-летняя знаменитость станцевала на камеру в разноцветном бикини и зеленом пляжном халате в фиолетовый горох бренда Leah. Ведущая сняла себя в зеркало под песню исполнительницы Amarni Beyonce в солнцезащитных очках и белых сланцах. «Импортозамещаю Бейонсе, или "Бритни Спирс на минималках"», — подписала она ролик, который набрал 36 тысяч просмотров.

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к видео Собчак, о чем принялись писать в комментариях. Некоторые раскритиковали поведение звезды. «Что это вообще?», «И этот человек баллотировался в президенты», «Ксения, что это?», «Старуха жжет», «Хореография так себе», «Странное поведение», — высказывались они.

В то же время другие юзеры похвалили юмор журналистки. «Осторожно, Собчак!», «Обожаю вас», «Ксения, как всегда огонь», «Вы неподражаемы», «Последние видео Ксении — это нечто», «Наша королева», «Вы прекрасны», «Как же я смеюсь с вашего юмора», — комментировали фанаты.

В мае Ксения Собчак предсказала новый обувной тренд. Светская львица назвала туфли с острым носом самой модной моделью обуви в текущем сезоне. Знаменитость сопроводила высказывание фотографиями босоножек бренда DATT, заостренный мыс которых примерно на восемь сантиметров длиннее окончания стопы.