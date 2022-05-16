Ксения Собчак назвала туфли с острым мысом самой модной обувью сезона

Телеведущая Ксения Собчак предсказала новый обувной тренд. Соответствующую публикацию она разместила в своем Telegram-канале.

В упомянутом посте светская львица назвала туфли с острым носом самой модной моделью обуви в текущем сезоне. Знаменитость сопроводила свое высказывание фотографиями босоножек бренда DATT, заостренный мыс которых примерно на восемь сантиметров длиннее окончания стопы.

На другом изображении была представлена обувь на каблуке со скошенным пятисантиметровым передом. «Говорят, что они скоро станут самыми модными педалями сезона. Как вам?» — подписала она снимки.

Публикация набрала более 400 положительных реакций и 313 комментариев. «Хорошие сапоги, надо брать. И плавать удобно, и для самообороны подойдет», «Как всегда. В начале "фу", а потом вся Москва в них», «Еще палок лыжных не хватает, и вообще огонь», — высказались подписчики Собчак.

В январе Ксения Собчак поделилась снимком в откровенном наряде и вызвала споры в сети. На размещенном кадре 40-летняя знаменитость запечатлена на фоне живописного водоема в голубых джинсах, белом облегающем топе и серых полуботинках на шнуровке. При этом на фото видно, что Собчак позирует без нижнего белья. «Судя по некоторым фото в Instagram — эта неделя посвящена международной борьбе с эйджизмом», — подписала журналистка публикацию, которая набрала более 102 тысяч лайков.