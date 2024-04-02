Звезда «Универа» объявила о третьей беременности

Звезда «Универа» Анна Хилькевич объявила о третьей беременности

Российская актриса Анна Хилькевич объявила о третьей беременности. Об этом пишет «Газета.Ru».

Артистка поделилась, что всегда хотела иметь много детей и мечтала о большой семье. «Поэтому мы с мужем просто ждали, когда я наберусь сил и почувствую, что этот момент пришел», — сказала звезда сериала «Универ», отметив, что уже сообщила новость дочерям — восьмилетней Арианне и пятилетней Марии. По ее словам, дети обрадовались событию.

Ранее певица, солистка группы «А-Студио» Кети Топурия отреагировала на слухи о третьей беременности.

В декабре Анна Хилькевич подарила восьмилетней дочери роскошный BMW. На размещенном видео был запечатлен автомобиль, украшенный новогодними гирляндами и огромным красным бантом. Кроме того, было видно, что салон транспортного средства оснащен кожаными креслами.