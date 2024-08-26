Анна Хилькевич заказала для дочери торт за 250 тысяч рублей

Актриса Анна Хилькевич заказала для дочери Анны-Марии торт за 250 тысяч рублей

Российская актриса Анна Хилькевич заказала дорогостоящий торт на шестилетие младшей дочери Анны-Марии. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, стоимость кондитерского изделия на день рождения ребенка составила 250 тысяч рублей. Лакомство представляло собой большой замок, из которого выезжала фигурка Анны-Марии. Однако, по словам кондитера Марины Синицкой, на торжестве произошла неприятная ситуация.

«Кто-то из гостей на площадке откусил голову фигурки на торте, и именинница расстроилась, но мы решили воссоздать фигурку, чтобы повторно ее вручить. Сейчас наша скульптор делает новую, на память Анне-Марии о ее празднике и именинном торте», — рассказала специалистка.

Известно, что на мероприятии выступали финалист «Новой Фабрики звезд» Габриэль Александров и звезда сериала «Манюня» Карина Каграманян.

Ранее в августе Анна Хилькевич ответила хейтерам на критику дешевого подарка для дочери. Знаменитость преподнесла девочке в качестве подарка розовый кнопочный телефон.