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17:32, 23 августа 2024Ценности

Анна Хилькевич ответила хейтерам на критику дешевого подарка для дочери

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Российская актриса Анна Хилькевич ответила хейтерам на критику дешевого подарка для дочери на день рождения. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Известно, что знаменитость преподнесла дочери в качестве подарка розовый кнопочный телефон. Вследствие этого одна из подписчиц возмутилась бюджетным презентом. «Я, конечно, все понимаю, первый телефон и все такое, но, мне кажется, это уже настолько стремно крутому блогеру и дарить ребенку такой телефон, самим не стыдно?» — высказалась пользовательница сети.

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Хилькевич, в свою очередь, отреагировала на комментарий и заявила, что гордится выбором такого подарка. «У нас разные взгляды на вещи, в том числе и телефоны. Я не хочу, чтобы мой ребенок мерился с другими, у кого что круче. Я не хочу, чтобы мои дети делили людей по статусу», — объяснила она.

В декабре 2023 года Анна Хилькевич подарила восьмилетней дочери роскошный BMW. На размещенном видео был запечатлен автомобиль, украшенный новогодними гирляндами и огромным красным бантом. Кроме того, было видно, что салон транспортного средства оснащен кожаными креслами.

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      Екатерина Ештокина
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