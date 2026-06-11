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09:38, 11 июня 2026Россия

Стало известно о пострадавшей после массированного налета дронов ВСУ на российский город

В Севастополе женщина получила ранения брюшной полости после ночного налета дронов ВСУ
Майя Назарова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Севастополе женщина получила осколочные ранения брюшной полости после ночного массированного налета дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О пострадавшей стало известно Telegram-каналу «Mash на волне».

По данным издания, всего над российским городом удалось сбить 33 беспилотника. Из-за падения обломков устройств были повреждены восемь домов в Гагаринском районе и два на Корабельной стороне.

Жители рассказали о выбитых окнах и посеченных балконах. Осколки зацепили пять частных домов, четыре автомобиля и кафе на улице Репина.

Кроме того, после падения частей дронов в Севастополе возникло пять пожаров. Горели трава в районе Ялтинского кольца и Сапун-горы, лес возле одного из СНТ, автомобиль в Гагаринском районе и территория возле Рыбацкого причала, где осколками перебило газовую трубу.

Массированная атака украинских беспилотников на Севастополь началась с вечера 10 июня.

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