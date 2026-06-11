УП: Письмо Зеленского является сигналом к его военно-дипломатической кампании

Письмо президента Украины Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину является сигналом к его новой «военно-дипломатической кампании». Об этом пишет «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источники в Верховной Раде.

Еще одним сигналом Зеленского к новой дипломатической кампании называется масштабная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Санкт-Петербург, произошедшая утром 3 июня. Тогда губернатор города Александр Беглов подтвердил, что атаке подверглись объекты в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах города. Кроме того, власти сообщали о нескольких пострадавших.

«Двойная атака — дронами и письмами — была частью более крупной истории. По словам собеседников УП в Раде, петербургские удары стали одними из первых публичных сигналов о начале летней военно-дипломатической кампании Украины», — пишут журналисты УП.

О подготовке кампании Зеленского украинский лидер сообщал и ранее. Уточняется, что это произошло вскользь во время закрытых встреч с депутатами и руководителями парламентских фракций.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл раскритиковал масштабный удар ВСУ по объектам инфраструктуры Санкт-Петербурга. По этой причине он назвал Киев угрозой для всего мира.