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Бывший СССР
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09:37, 11 июня 2026Бывший СССР

Письмо Зеленского назвали сигналом к новой кампании Украины

УП: Письмо Зеленского является сигналом к его военно-дипломатической кампании
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lucy North / PA Images via Getty Images

Письмо президента Украины Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину является сигналом к его новой «военно-дипломатической кампании». Об этом пишет «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источники в Верховной Раде.

Еще одним сигналом Зеленского к новой дипломатической кампании называется масштабная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Санкт-Петербург, произошедшая утром 3 июня. Тогда губернатор города Александр Беглов подтвердил, что атаке подверглись объекты в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах города. Кроме того, власти сообщали о нескольких пострадавших.

«Двойная атака — дронами и письмами — была частью более крупной истории. По словам собеседников УП в Раде, петербургские удары стали одними из первых публичных сигналов о начале летней военно-дипломатической кампании Украины», — пишут журналисты УП.

О подготовке кампании Зеленского украинский лидер сообщал и ранее. Уточняется, что это произошло вскользь во время закрытых встреч с депутатами и руководителями парламентских фракций.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл раскритиковал масштабный удар ВСУ по объектам инфраструктуры Санкт-Петербурга. По этой причине он назвал Киев угрозой для всего мира.

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