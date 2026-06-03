Хинкл назвал Украину опасной для мира после удара ВСУ по Санкт-Петербургу

Американский журналист Джексон Хинкл раскритиковал масштабный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам инфраструктуры Санкт-Петербурга, назвав Киев угрозой для всего мира. Своим мнением он поделился на своей странице в социальной сети X.

«Украина опасна для мирового сообщества», — написал он.

3 июня ВСУ нанесли удар по Санкт-Петербургу. Губернатор города Александр Беглов подтвердил, что атаке украинских дронов подверглись объекты в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах города. Сообщается, что в результате налета пострадали четыре человека. По словам чиновника, врачи оценили состояние пострадавших как стабильное. Им оказали необходимую медицинскую помощь. Беглов также отметил, что специалисты ликвидировали техногенные последствия атаки дронов ВСУ на инфраструктуру города.