Евросоюз призывает отгородиться от России «стеной дронов». Почему эта идея вызывает недоверие у европейских лидеров?

Макрон усомнился в необходимости создания «стены дронов» Евросоюза

Концепция «стены дронов» на восточных границах Европейского союза (ЕС) является не самым важным приоритетом объединения в сфере обороны. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Politico.

Я с осторожностью отношусь к таким терминам, все это несколько сложнее и запутаннее. На самом деле нам нужны современные системы оповещения, чтобы лучше предвидеть угрозы Эммануэль Макрон президент Франции

1 октября президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала утверждение концепции «стены дронов» по итогам неформального саммита лидеров стран объединения в Копенгагене. Политик также анонсировала выделение Украине 4 миллиардов евро на военную помощь, причем половина этих средств направлена на производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Идея «стены дронов» начала обсуждаться в Евросоюзе после инцидентов с якобы нарушением Россией воздушного пространства Польши и Эстонии в сентябре. Однако инициатива столкнулась со скепсисом внутри объединения: по данным The Guardian, обсуждение идеи на саммите в Копенгагене затянулось значительно дольше ожидаемого. Еще до встречи 1 октября ряд лидеров Евросоюза усомнились в перспективах идеи.

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Что планирует сделать Евросоюз?

Как пишет Politico со ссылкой на подготовленный к саммиту 1 октября документ, ЕК также планирует утвердить еще три проекта в сфере обороны:

«Дозор восточного фланга», цель которого — обнаружение угроз от гибридных операций до проникновения БПЛА;

«Щит противовоздушной обороны» — совместная инициатива ЕС и других европейских стран по укреплению противовоздушной и противоракетной обороны;

«Космический щит обороны», цель которого — поддерживать конкурентоспособность блока в сфере безопасности в космосе.

Идея «стены дронов» по отслеживанию и нейтрализации вражеских воздушных объектов на границе с Россией впервые была выдвинута странами Прибалтики весной 2024 года. Однако на тот момент ЕС отказал Эстонии и Литве в финансировании проекта.

15 сентября издание El País со ссылкой на источники сообщило, что в ЕС обсуждают идею создания «стены дронов» вдоль всей восточной границы. Как заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, проект ЕС «Дозор восточного фланга» может быть реализован уже через год.

Инициатива по созданию «стены дронов» своевременна и необходима. В конечном счете, мы не можем тратить миллионы евро или долларов на ракеты для уничтожения дронов, которые стоят всего пару тысяч Марк Рютте генеральный секретарь НАТО

По словам Кубилюса, одним из «неотложных приоритетов» является передовое обнаружение БПЛА, которого «явно не хватает в некоторых местах». При этом еврочиновник не уточнил, идет ли речь об организации военных патрулей или об автоматизированных системах.

Модульная система защиты от БПЛА Guardion Фото: Sean Gallup / Getty Images

Украина примет участие в реализации проекта

23 сентября стало известно о совместном обсуждении «стены дронов» между семью странами ЕС, Еврокомиссией и Украиной. Как заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, БПЛА, разрабатываемые Лондоном и Киевом в рамках проекта Octopus, будут развернуты в качестве части «стены дронов» вдоль восточного фланга НАТО.

Министр иностранных дел Румынии Оана Тойю также заявила о намерениях запустить совместное с Украиной производство для реализации «стены дронов». В качестве причины она упомянула необходимость улучшить защиту восточного фланга альянса.

Проблемы реализации

Перед саммитом 1 октября фон дер Ляйен заявила о необходимости для ЕС действовать оперативно и дать «решительный и единый ответ» на инциденты в воздушном пространстве Европы. Однако министр обороны Германии Борис Писториус негласно возразил президенту ЕК, призвав сконцентрироваться на более важных проектах с возможностью реализации в кратчайшие сроки.

Европейские эксперты по безопасности признали в разговоре с The Telegraph трудности со «стеной дронов» из-за отказа Венгрии участвовать в проекте. По словам собеседников издания, в центре этого «чрезвычайно амбициозного проекта может образоваться дыра».

Как отмечает The New York Times, несмотря на стремление фон дер Ляйен утвердить план «стены дронов», ЕС все еще обсуждает конечную цель проекта, а также сроки его реализации и порядок финансирования. Стоимость реализации «стены дронов» существенно возросла после начала обсуждений на общеевропейском уровне: в мае 2024 прибалтийские страны просили для реализации проекта всего 12 миллионов евро.

Только Литва запросила €1,6 млрд на реализацию «стены дронов»

Системы ПВО и защиты от БПЛА производства мультинациональной европейской компании MBDA Фото: Sean Gallup / Getty Images

Почему идея вызвала сомнение внутри ЕС?

Источники Bloomberg в Европейском союзе обвинили фон дер Ляйен в пиаре на «стене дронов» и указали на желание замаскировать сложность реальной ситуации. Подчеркивается, что проект может столкнуться с серьезными трудностями из-за высокой интенсивности авиаперевозок в европейском воздушном пространстве.

Страны Западной и Южной Европы обеспокоены тем, что создание «стены дронов» будет выгоднее северным и восточным странам. Чиновники южных стран объединения стремятся сделать инициативу выгодной для всех членов объединения.